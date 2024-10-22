Карпин высказался об отношении к употреблению алкоголя футболистами

Главный тренер «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин высказался по поводу употребления алкогольных напитков футболистами.

«Всё можно. Но в определённом количестве в определённое время. Пиво выпить можно? Можно. Сколько? 10 литров – нет. Бутылочку? Ну да, можно. Выпить бутылочку красного вина на двоих-троих с хамоном можно? Можно. Но если это будет каждый день или в больших дозах с 10 бутылками вина – нельзя», - рассказал Карпин в разговоре с Фёдором Смоловым в программе Smol Talk на YouTube.

Отметим, что «Ростов» на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.