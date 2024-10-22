Карпин указал на важную разницу между футболом в России и в топ-лигах

Рулевой сборной России Валерий Карпин дал комментарий по поводу разницы между российским футболом и футболом в европейских чемпионатах.

«Сами себя не будем обманывать – уровень футбола в испанской лиге, наверное, интереснее, чем в России. И не с точки зрения техники, а с точки зрения интенсивности. Все топ-чемпионаты они интенсивнее.

Говорят: «А у нас тоже интенсивный футбол, вот кто-то бегает 400 метров на спринте». Но 400 метров на спринте в Испании бегают все. А у нас один кто-то пробежал, вон Лёха Ионов бегал. А там это нормально. Там пять-шесть человек за игру пробегают это», - сказал Карпин в программе Smol Talk на YouTube.