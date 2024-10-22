Карпин на примере объяснил, как выделяются «легионеры» в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, как на тренировках себя показывают футболисты, выступающие в иностранных чемпионатах.

«Когда наши иностранцы приезжают, условные Головин или Миранчук, особенно на первых тренировках бросается в глаза, как они быстро работают с мячом. Вот в чём разница. Но через три-четыре дня они уже так быстро не работают. Тот же Головин. Он по привычке понимает, что у него на тренировке в «Монако» времени нет, и здесь он на первой тренировке работает с мячом так же быстро. А потом он привыкает к тому, что время на обработку будет ещё. Вот как это объяснить?» - сказал Карпин в беседе с Фёдором Смоловым на канале Smol Talk в YouTube.