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«Заставлять не буду»: Карпин высказался о работе с игроками сборной России

22 Октября 2024 • 16:52 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о своей работе с футболистами.

«Когда у нас были официальные матчи, я тоже спрашивал, у кого что болит, у кого какие-то проблемы, кто не хочет, кто не может. Я заставлять никого не буду играть за сборную. То же самое происходит и сейчас. На первом собрании команды всегда первый мой вопрос: «Ребята, кто приехал сюда без большого желания?»

Я всё понимаю прекрасно, в отборе мы не участвуем. Возможно, кто-то не хочет, не может, кто-то хочет провести лучше три-четыре дня дома и отдохнуть. Ради Бога. Я не буду ставить крест ни на ком. Вот если бы были официальные матчи, и кто-то сказал, что не хочет играть, тогда всё, до свидания», - сказал Карпин в программе Smol Talk на YouTube.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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