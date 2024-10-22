Карпин высказался о Глушенкове и назвал только одного футболиста, которому можно простить всё

Рулевой сборной России Валерий Карпин в программе Фёдора Смолова на канале в YouTube высказался о своих отношениях с Максимом Глушенковым.

- Что значит, поругались? Я, по-моему, не ругался с кем-то из футболистов. Другой статус. Что значит, поругаться? Поругаться я могу с другим тренером, или поругаться может футболист с футболистом. Это разные уровни. Поэтому нельзя говорить, что мы поругались. Недовольство тренера какими-то действиями футболиста или поступками – может быть. Это нормально. Так же как и футболист может где-то почему-то обидеться на тренера. Не знаю, в чём, но в чём-то может.

С Глушенковым не было никакой ругани. В моём понимании все футболисты, которые находятся на поле, и которые будут на него выходить, как минимум, должны отрабатывать. Требования должны быть ко всем одинаковыми. Наверное, в мире есть только один футболист, которому можно простить всё, - это Месси. Все остальные, какими бы великими они не были, должны работать на благо команды. Требования они есть, и они не изменятся, - сказал Карпин.