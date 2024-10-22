Келлвен: «В России очень терпеливые люди, готовые помочь»

Защитник столичного ЦСКА Дуглас Келлвен высказался о своей адаптации в России.

«Я говорю родным, что в России всё гораздо проще, нежели они думают. Здесь очень терпеливые люди, они готовы помочь в любой ситуации. Мы с женой адаптировались, ей очень нравится в России», - цитирует футболиста пресс-служба «армейцев».

Келлвену 23 года, легионер присоединился к ЦСКА прошлым летом. Ранее в карьере бразилец играл исключительно в родной стране. В ЦСКА перешёл игрок из «Атлетико Минейро».

Ранее Келлвен оценил уровень русского языка у своего одноклубника Мойзеса. Он также является легионером ЦСКА из Бразилии.