Келлвен: «Мойзес практически говорит на русском»

Защитник ЦСКА Келлвен Дуглас высказался о своём одноклубнике, также бразильце Мойзесе. Многие в российском футболе в курсе, что уровень русского языка у Мойзеса – один из лучших среди всех легионеров лиги.

«Он практически говорит на русском языке! Прекрасно понимает ребят и может ответить им на предложение. Но мне, чтобы на уровне Мойзеса быть, ещё много предстоит сделать», - делится Келлвен с пресс-службой «красно-синих».

Напомним, что Келлвен в московском клубе уже более года. В текущем сезоне бразильский легионер сыграл в ЦСКА в 13 матчах, забил два гола и оформил две голевые передачи.