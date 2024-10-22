В «Рубине» заявили о полном доверии к Рахимову

В казанском «Рубине» на фоне последних негативных результатов команды высказались о кредите доверия к главному тренеру, Рашиду Рахимову.

«Результаты создают почву для негативных слухов и публикаций, но руководство клуба доверяет Рахимову. Неудачные периоды — это часть футбола и спорта», - цитирует пресс-службу клуба телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» в последних восьми матчах во всех турнирах победил лишь один раз. В турнирной таблице Премьер-лиги казанский клуб идёт на седьмом месте с 15 набранными баллами.

В 12 туре казанцы дома с безнадёжно разгромным счётом (0:4) проиграли московскому «Динамо».