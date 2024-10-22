Ребко: «Рано говорить, что назначение Станковича в «Спартак» – это ошибка»

Бывший игрок сборной России Алексей Ребко высказался о Деяне Станковиче. «Спартак» при сербе в роли главного тренера нестабилен. «Красно-белые» в прошедшие выходные разгромно уступили «Краснодару», да ещё и дома – 0:3.

«Думаю, что борьба еще впереди и рано говорить, ошибка это была или нет. Нужно посмотреть на конец сезона. Хотя бы после первого круга, где «Спартак» окажется. Понятно, что он уже далековато, но впереди много туров», - делится Ребко с «РБ Спорт».

В следующем туре «Спартак» будет играть против «Пари НН» в гостях. После 12 туров у москвичей в активе лишь шестое место и 19 баллов.