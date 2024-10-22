Виллиан Роша уехал из ЦСКА

Защитник Виллиан Роша покинул расположение ЦСКА. Клуб предоставил бразильскому футболисту возможность отправиться на родину к своей беременной супруге. Комментарий на этот счёт дали в агентстве Sferico Sports, которое работает с Рошей.

«Ожидается, что он станет отцом сегодня, либо завтра утром. Поездка была полностью согласована с ЦСКА. Клуб разрешил игроку уехать на несколько дней», - сообщили в агентстве «Спорт-Экспрессу».

В сезоне 2024/2025 Виллиан Роша провёл 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.