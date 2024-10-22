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«Зенит» объявил о матче против команды Моуринью

22 Октября 2024 • 15:00 Комментировать

«Зенит» объявил о том, что следующем месяце команда проведёт товарищеский матч против «Фенербахче». Команды сыграют во время паузы на матчи сборных – 15 ноября. Стартовый свисток на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Фенербахче» является одним из наиболее известных турецких клубов. Летом текущего года «канареек» принял титулованный тренер Жозе Моуринью.

Напомним, что во время октябрьской паузы на матчи сборных «Зенит» проводил товарищеский матч против «Войводины» и выиграл со счётом 4:1.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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