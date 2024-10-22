Объединение чемпионатов России и Беларуси не рассматривается

Андрей Василевич, который занимает пост заместителя председателя Белорусской федерации футбола, дал комментарий по поводу возможного создания объединённого чемпионата России и Беларуси. По словам Василевича, таких планов на ближайшее время нет.

«Вопрос совместных лиг с РФС не прорабатывался. АБФФ и РФС – члены УЕФА. То есть нам запрещено создавать совместные лиги и, тем более, участвовать в них. Мы честно относимся к исполнению своих обязательств», - цитирует Василевича Sport24.

Стоит отметить, что Российский футбольный союз сейчас находится под санкциями УЕФА и ФИФА, поэтому российские команды не участвуют в еврокубках. Что касается команд из Беларуси, то они проводят международные матчи на нейтральных полях в других странах.