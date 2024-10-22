Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов: «У Соболева появится шанс, если провалится Кассьерра»

22 Октября 2024 • 13:26 Комментировать

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о ситуации нападающего Александра Соболева в петербургском «Зените».

«Должен провалиться Кассьерра, не забивать, а Александр при выходе на замену должен начать забивать. Тогда шанс появится. Пока же все заслуженно, Кассьерра выглядит лучше», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Александр пополнил ряды действующего чемпиона Российской премьер-лиги в летнее трансферное окно. Нападающий заключил трехлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата страны 27-летний форвард провел шесть поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Шалимов Александр Соболев Матео Кассьерра ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Зиньковскому Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Из-за них «Спартак» проиграл без шансов: три худших игрока матча против «Краснодара» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду
«Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было»
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Октября
15:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил о матче против команды Моуринью
14:16 · Россия. Премьер-лига
Объединение чемпионатов России и Беларуси не рассматривается 1
13:26 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «У Соболева появится шанс, если провалится Кассьерра»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» назвал виновных в разгроме от «Краснодара»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Мостовой ответил, есть ли у него обида на Станковича
12:36 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Акрона»: «Дзюба всегда оставался лучшим форвардом за всю российскую историю»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Объединённый чемпионат с Беларусью несёт только минусы» 1
12:04 · Россия. Премьер-лига
Колосков раскритиковал идею объединённого чемпионата с Беларусью 1
11:57 · Россия. Премьер-лига
В Беларуси высказались об идее создания чемпионата с Россией
11:35 · Россия. Премьер-лига
Ребко высказался о возможном назначении Тихонова в «Спартак»
11:21 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» почтило память легендарного Льва Яшина
10:59 · Россия. Премьер-лига
Колосков считает, что Дуглас Сантос не нужен сборной России
10:29 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву эксклюзив
09:55 · Россия. Премьер-лига
Названы три претендента на премию «Джентльмен года»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Аршавин высказался об увлечении Соболева компьютерными играми
08:57 · Россия. Премьер-лига
«Царя на футбол не пустили»: «Фратрия» прокомментировала решение «Спартака»
08:28 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал место «Спартака» в России на ближайшие пять лет
08:22 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о «Спартаке»: «Так поступать - это свинство!»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Другие клубы начинают бояться «Краснодар» - это заслуга Мусаева»
08:07 · Россия. Премьер-лига
Селюк верит, что «Ахмат» исправит положение в РПЛ 1
07:57 · Россия. Премьер-лига
Губернатор: «Тренерский штаб «Крыльев Советов» будет работать»
07:52 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал фантастический трансфер для «Спартака»
07:44 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Для «Динамо» не будет проблемой принять Мостового»
07:36 · Россия. Премьер-лига
Ещенко готов пригласить Мостового на стажировку
07:31 · Россия. Премьер-лига
Орещук негативно отреагировал на решение «Спартака» по Мостовому
Все новости