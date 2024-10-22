Шалимов: «У Соболева появится шанс, если провалится Кассьерра»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о ситуации нападающего Александра Соболева в петербургском «Зените».
«Должен провалиться Кассьерра, не забивать, а Александр при выходе на замену должен начать забивать. Тогда шанс появится. Пока же все заслуженно, Кассьерра выглядит лучше», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Александр пополнил ряды действующего чемпиона Российской премьер-лиги в летнее трансферное окно. Нападающий заключил трехлетнее трудовое соглашение.
В нынешнем сезоне чемпионата страны 27-летний форвард провел шесть поединков, в которых не отметился голевыми действиями.
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