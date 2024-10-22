Экс-игрок «Спартака» назвал виновных в разгроме от «Краснодара»

Экс-игрок столичного «Спартака» Алексей Ребко поделился мнением о недавнем поединке между «красно-белыми» и «Краснодаром» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Когда 0:3 проигрываешь дома, и тренерский штаб виноват, и футболисты, естественно. Абена? Я считаю, что все виноваты», - передает слова Алексея «РБ Спорт».

Поединок «Спартака» и «Краснодара» состоялся на московском стадионе «Лукойл Арена». Встреча завершилась крупным поражением «красно-белых» со счетом 0:3. После этого матча московская команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а подопечные Мурада Мусаева являются лидерами.