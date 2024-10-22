Мостовой ответил, есть ли у него обида на Станковича

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не держит обиду на главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича из-за сорвавшейся стажировки.

«У меня нет обид на Станковича, очевидно, что это не его решение. В любом случае клуб-то я себе найду. Это не проблема», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что накануне было объявлено о решении «Спартака» отменить запланированную стажировку Мостового.

В текущем сезоне чемпионата России «народная команда» набрала 19 баллов после 12 туров. Подопечные Станковича располагаются на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ.