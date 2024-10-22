Тренер «Акрона»: «Дзюба всегда оставался лучшим форвардом за всю российскую историю»

Наставник тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о 36-летнем центрфорварде команды Артёме Дзюбе.

«На мой взгляд, Дзюба не уходил со своего уровня. Дзюба всегда оставался лучшим форвардом за всю российскую историю», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Артём пополнил ряды тольяттинского коллектива на правах свободного агента. Он подписал трудовое соглашение до завершения нынешнего сезона. Дзюба близок к тому, чтобы побить рекорд Александра Кержакова и стать лучшим голеадором в истории российского футбола. На его счету 230 голов, а у Кержакова – 233.