Булыкин: «Объединённый чемпионат с Беларусью несёт только минусы»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился соображениями по поводу возможного создания объединенного футбольного чемпионата России и Беларуси.
«Это нереальный проект, который несёт только минусы. Можно организовать Кубок из нескольких команд, но объединить чемпионаты не разрешат в ФИФА и УЕФА», - приводятся слова Булыкина на страницах «Чемпионата».
Напомним, что российские клубы отстранены от участия в официальных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.
В текущем розыгрыше Премьер-лиги сыграно 12 туров. На первом месте находится «Краснодар», вторую строчку занимает петербургский «Зенит», а третью – московский «Локомотив».
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