Колосков раскритиковал идею объединённого чемпионата с Беларусью

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза, высказался на тему возможного создания совместного футбольного чемпионата с Беларусью.

«Я против. Надо заниматься своим чемпионатом, кроме вреда никакой пользы. С объединённым чемпионатом никакой Лиги чемпионов нам не будет», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что российские клубы из-за международного бана не могут принимать участия в еврокубках.

После 12 туров чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 30 баллов. Вторым с 29 очками располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает столичный «Локомотив», в активе которого 27 пунктов.