В Беларуси высказались об идее создания чемпионата с Россией

Сергей Ковальчук, являющийся министром спорта и туризма Беларуси, высказался о возможном создании совместного футбольного чемпионата с Россией.

«Эта тема прорабатывалась. Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия двух федераций - РФС и нашей АБФФ. Вполне возможна ее перспектива», - приводятся слова министра спорта на страницах «РБ Спорта».

С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в международных турнирах решением УЕФА и ФИФА.

Сборная России из-за бана имеет возможность проводить исключительно товарищеские матчи. В последней контрольной встрече подопечные Валерия Карпина на выезде крупно переиграли Вьетнам со счетом 3:0.