Ребко высказался о возможном назначении Тихонова в «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне тренер Алексей Ребко поделился мнением о возможном назначении Андрея Тихонова на пост рулевого «красно-белых».

«Тихонов - уже опытный тренер. Знает традиции. Думаю, что он сможет. Станкович же работает. Почему Тихонов не сможет?» - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Станкович занял пост наставника «народной команды» минувшим летом. Под его руководством «красно-белые» набрали 19 баллов после 12 туров Премьер-лиги и занимают шестое место в таблице. В минувший уик-энд «Спартак» на домашнем стадионе «Лукойл Арена» принимал «Краснодар» и потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:3.