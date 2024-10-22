«Динамо» почтило память легендарного Льва Яшина

Пресс-служба столичного «Динамо» поздравила легендарного вратаря Льва Яшина. Во вторник, 22 октября, бывшему голкиперу «бело-голубых» и сборной СССР исполнилось бы 95 лет.

«22 октября - особенная дата для спорта. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения великого Льва Яшина. Лев Иванович, мы помним. И очень гордимся. С днём рождения», - говорится в публикации московского клуба в социальных сетях.

Напомним, что Яшин провел всю свою игровую карьеру в футболке московского «Динамо». Вратарь защищал ворота «бело-голубых» с 1950 по 1970 год. В составе сборной СССР голкипер провел 74 поединка, в которых пропустил 70 мячей.