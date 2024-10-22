Колосков считает, что Дуглас Сантос не нужен сборной России

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза, высказался о натурализации бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Сантоса могут вызвать в сборную? А для чего? Гражданство Дугласу сделали в интересах «Зенита». Клубу открывается еще одно место для легионера», - приводит слова Колоскова Legalbet.

Накануне было объявлено о том, что Сантос получит российский паспорт. Бразильский защитник выступает за петербургскую команду с лета 2019 года, перейдя из немецкого «Гамбурга». Футболист провел в составе «сине-бело-голубых» 198 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и 33 голевыми передачами.