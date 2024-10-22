«Спартак» снова ошибся с тренером: что не так со Станковичем

Домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара» окончательно убило чемпионские амбиции команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. Отставание от лидера увеличилось до 11 очков и, кажется, оно будет только расти. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему «Спартак» Деяна Станковича провалился.

Трансферный провал

С уверенностью можно сказать, что «Спартак» провалил летнее трансферное окно. Спортивный директор клуба Томаш Амарал набрал третьесортных легионеров, которые нисколько не усилили «Спартак». При этом клуб не приобрёл игроков на те позиции, которые действительно требовали усиления. В первую очередь речь идёт о правом защитнике и опорнике. Давайте по списку:

Александр Довбня – бесплатно подписан на мизерную по меркам «Спартака» зарплату для создания атмосферы и передачи опыта. Картину не портит, но логики в трансфере нет. Одно дело, если у тебя в команде два молодых и зелёных вратаря или же есть основной голкипер и второй подтянут с академии, тогда оправданно можно взять на роль третьего вратаря, опытного дядьку. Но сейчас в «Спартаке» два высококвалифицированных голкипера – Александр Максименко и Александр Селихов, поэтому приглашение Довбни непонятно.

Виллиан Жозе – был взят за копейки перед сезоном, чтобы здесь и сейчас давать результат «Спартаку» в связи с предстоящей на тот момент продажей Соболева, а также из-за затянувшейся адаптации Манфреда Угальде. Трансфер полностью провален, так как чемпионат близится к зимней паузе, а Жозе так и не смог набрать форму. Очевидно, бразилец приехал сюда на хороший контракт просто доигрывать.

Игорь Дмитриев – максимально нелогичная покупка. За 20-летнего вингера, который за полтора года игры в РПЛ ни разу не забил, «красно-белые» выложили 2,5 млн евро. В своё время «Локомотив» почти в десять раз дешевле взял более интересного Салтыкова, а ранее за те же 2,5 млн забрал у «Крыльев Советов» Пиняева.

Рикарду Мангаш – огромная загадка. К 26 годам у португальца лишь один сезон, который можно занести в актив. За него «Спартак» тоже выложил 2,5 млн евро, но из пяти матчей РПЛ он сыграл только в трёх, проведя на поле 27 минут в общей сложности. Непонятно, для чего был взят Мангаш на левый фланг, притом что справа в обороне у «Спартака» просто некому играть.

Минти Абена и Маркиньос – обоих Станкович привёл с собой из «Ференцвароша». За 13 игр вингер Маркиньос сделал всего одно результативное действие, а в своих восьми матчах защитник Абена запомнился только более-менее нормальным выступлением против «Ростова», а также регулярными привозами. Абена – копия Дуарте в момент прихода того в «Спартак». Это не уровень «Спартака».

Эсекьель Барко – единственный трансфер, который можно занести Амаралу в актив. Аргентинец ведёт всю игру «Спартака», но в одиночку матчи не выигрываются.

Как итог – минус 27 миллионов евро и шестое место в таблице. Скорее всего, все трансферы были осуществлены с разрешения Станковича. Если действительно так и было, то это вызывает серьёзные вопросы к уровню тренера.

Абаскаль вернулся?

Именно таким вопрос сейчас задаются все болельщики «Спартака» после непонятных действий Станковича. Всё шло более-менее хорошо примерно до седьмого тура. В рамках шестого тура РПЛ «Спартак» отвозил на выезде «Зенит», и только невезение «красно-белых» позволило «Зениту» не проиграть на своём поле. Дальше был тяжелейший матч с «Рубином», который «Спартак» выиграл в меньшинстве. Следующим соперником стало махачкалинское «Динамо» – ожидаемо сложный выезд и потеря очков. После «Спартак» снова преобразился и выдал крутой матч с московским «Динамо», но упустил победу в самой концовке. Этот результат и породил некий кризис в «Спартаке» и панику в Станковиче.

На важнейшее дерби с «Локомотивом» Станкович выпустил очень странный состав, задвинув на левый фланг Угальде, который абсолютно ничего там не показал. Это было видно ещё при Абаскале, когда испанец использовал Угальде везде, кроме его единственной позиции центрального форварда. Тактически «Спартак» полностью проиграл «Локомотиву». Далее опять победа, причём крупная над «Ростовом», которая была мегаслучайной. На «Краснодар» Станкович снова намудрил, решив сыграть в три защитника. Самое забавное, что когда он во втором тайме вернул «Спартаку» привычную схему 4-3-3, а Угальде – привычную позицию на острие, то команда сразу заиграла. Появилось движение, моменты, удары, не хватило только голов.

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Отсюда вывод, что «Спартак» снова нестабилен, к чему привыкли абсолютно все. И в этой нестабильности полностью вина тренера. Если бы Станкович не стал изобретать велосипед, а продолжал гнуть свою линию, то «Спартак» постепенно обретал бы уверенность и улучшал взаимопонимание на поле. Да, нет гарантии, что «красно-белые» выиграли бы у «Локомотива» и «Краснодара», но команда точно сыграла бы лучше, ведь на старте сезона мы видели, как умеет играть «Спартак», и как круто взаимодействуют Барко с Угальде. Зачем всё это нужно было ломать и подаваться в эксперименты – большой вопрос.

«Спартак» снова ошибся с тренером?

Таким вопросом тоже задаются поклонники «Спартака». Неужели Станкович, в которого так верили, оказался не тем, кем его представляли? Или же просто это не тот, кто нужен «Спартаку»? Очень много вопросов, на которые мы пока не можем однозначно ответить. По старту сезона очевидно, что идеи, предложенные Станковичем, не работают в «Спартаке». Сербский специалист дважды пытался перехитрить соперника в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром», но оба раза только запутывал своих же футболистов. При этом сам Станкович отмечает, что считает себя хитрым тренером.

Всё это действительно напоминает бывшего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля, но тут есть важный нюанс. Испанец проработал в клубе почти два года и за это время так и не смог ничего построить, а Станкович находится в «Спартаке» всего пару месяцев. Конечно, тренер может ошибаться, но если не делать из этого выводов, то ничего хорошего не получится. Пока никто трогать Станковича не будет, и это правильно. Однако если ситуация резко ухудшится к зиме, то во второй части сезона мы можем увидеть нового рулевого у «красно-белого» штурвала.

Дмитрий Миляев