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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву эксклюзив

22 Октября 2024 • 10:29 Комментировать

Полузащитник Данил Пруцев вряд ли покинет московский «Спартак». Согласно сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в столичном клубе не собираются расставаться с 24-летним хавбеком.

Данил выступает за московскую команду с января 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пруцева оценивается в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник провел пять поединков и забил один гол. После 12 туров Премьер-лиги «красно-белые» с 19 очками занимают шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Данил Пруцев
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