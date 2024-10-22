Полузащитник Данил Пруцев вряд ли покинет московский «Спартак». Согласно сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в столичном клубе не собираются расставаться с 24-летним хавбеком.

Данил выступает за московскую команду с января 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пруцева оценивается в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник провел пять поединков и забил один гол. После 12 туров Премьер-лиги «красно-белые» с 19 очками занимают шестое место в турнирной таблице.