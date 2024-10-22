Московский «Спартак» принял решение по полузащитнику Антону Зиньковскому, который не проходит в состав команды.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «красно-белых» хочет расстаться с футболистом. Если не получится продать Зиньковского, то столичный клуб готов рассмотреть вариант аренды. Заинтересованность в услугах хавбека проявляют несколько представителей Премьер-лиги.

28-летний полузащитник выступает за московскую команду с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в 2027-м. Его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.