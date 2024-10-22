Названы три претендента на премию «Джентльмен года»

Стали известны имена трех номинантов на премию «Джентльмен года» в РПЛ.

Журналисты «Комсомольской Правды» опубликовали шорт-лист из трех претендентов. В него вошли следующие футболисты: хавбек «Краснодара» Никита Кривцов, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

Стоит отметить, что лидером в народном голосовании является Кривцов. Представитель краснодарского клуба набрал 26 процентов голосов.

Добавим, что премия «Джентльмен года» был учреждена в 1994 году. Она носит имя легендарного футболиста московского «Спартака» Фёдора Черенкова.