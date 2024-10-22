Аршавин высказался об увлечении Соболева компьютерными играми

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об увлечении нападающего Александра Соболева компьютерными играми.
«Можно запрещать сколько угодно, но просто это никак не проверить, потому что можно зайти под другим ником. Мне кажется, это невозможно запретить», - передает слова Аршавина «РИА Новости Спорт».
Соболев пополнил ряды петербургского топ-клуба минувшим летом, перейдя из московского «Спартака». Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение. В нынешнем сезоне Соболев поучаствовал в семи поединках «сине-бело-голубых», отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.
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