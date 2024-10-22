«Царя на футбол не пустили»: «Фратрия» прокомментировала решение «Спартака»

«Фратрия», объединение фанатов московского «Спартака», отреагировала на решение «красно-белых» отказать в стажировке бывшему российскому полузащитнику Александру Мостовому.

«Царя на футбол не пустили», - говорится в социальных сетях объединения.

Напомним, что в бытность игроком Мостовой защищал цвета «Спартака» с 1987 по 1991 год.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 19 очков после 12 туров. Подопечные Деяна Станковича располагаются на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата страны. В последнем поединке «народная команда» с треском проиграла «Краснодару» на своем поле со счетом 0:3.