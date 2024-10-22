Канчельскис назвал место «Спартака» в России на ближайшие пять лет

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями касательно дальнейших перспектив московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
«Спартак» займет пятое место - это их место в таблице на ближайшие пять лет. Какое чемпионство? Забудьте об этом!» - передает слова эксперта «РБ Спорт».
В рамках 12-го тура чемпионата России «Спартак» на домашнем стадионе «Лукойл Арена» принимал «Краснодар». Команда Деяна Станковича потерпела поражение со счетом 0:3. После этого поединка московский клуб с 19 набранными баллами занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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