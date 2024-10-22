Канчельскис - о «Спартаке»: «Так поступать - это свинство!»

Экс-футболист сборной России и английского «МЮ» Андрей Канчельскис высказался об отмене стажировки Александра Мостового в столичном «Спартаке».

«У «Спартака» свои причуды - это смешно. Александр много сделал для «красно-белых»: отдал здоровье, трофеи выигрывал. Так поступать с ним - это свинство!» - приводятся слова Канчельскиса на страницах «РБ Спорта».

В последнем поединке Российской премьер-лиги «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Краснодар». «Красно-белые» потерпели крупное поражение со счетом 0:3. После этого фиаско «народная команда» с 19 набранными очками располагается на шестой позиции в турнирной таблице.