Сёмин: «Другие клубы начинают бояться «Краснодар» - это заслуга Мусаева»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался относительно выступления «Краснодара» в нынешнем сезоне чемпионата России. После 12 туров «быки» занимают первое место в таблице.

«Другие клубы начинают бояться «Краснодар» - это заслуга Мусаева. В игре видна дисциплина - это важное качество для клуба, который претендует на высокие места», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В рамках 12-го тура чемпионата России краснодарский коллектив на выезде сыграл против московского «Спартака». Подопечные Мурада Мусаева отпраздновали разгромную победу со счетом 3:0. В настоящий момент краснодарская команда с 30 набранными очками занимает первую строчку в таблице.