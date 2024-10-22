Селюк верит, что «Ахмат» исправит положение в РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с представителями СМИ высказался в поддержку главного тренера грозненского «Ахмата» Сергея Ташуева.

«Лично я верю, что «Ахмат» поправит турнирное положение. Считаю Ташуева квалифицированным тренером, который ставит игру. У него есть характер», - передает слова Селюка «Спорт-Экспресс».

В минувшем туре чемпионата России «Ахмат» на домашнем стадионе принимал воронежский «Факел». Грозненцы потерпели поражение со счетом 2:3.

После 12 туров Российской премьер-лиги подопечные Ташуева набрали всего шесть баллов и замыкают таблицу. Пока команда не побеждала в новом розыгрыше РПЛ.