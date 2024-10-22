Губернатор: «Тренерский штаб «Крыльев Советов» будет работать»

Вячеслав Федорищев, который является губернатором Самарской области, высказался насчет будущего тренерского штаба «Крыльев Советов».
«Тренерский штаб будет работать в течение сезона. Мы вместе определили цели. Это не только место в чемпионате, но и качество игры. Будем смотреть, как цели выполняются», - передает слова губернатора «РБ Спорт».
В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» расписали результативную ничью с «Оренбургом». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
По итогам 12 туров чемпионата страны самарская команда набрала 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
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