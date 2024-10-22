Камоцци назвал фантастический трансфер для «Спартака»

Франко Камоцци, который ранее был советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о потенциальном трансфере нападающего Джона Кордобы из «Краснодара» в стан «красно-белых».

«Кордоба провел великолепный матч против «Спартака», это суперигрок. Его трансфер в «Спартак»? Его переход стал бы фантастической сделкой», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России 31-летний бомбардир провел восемь поединков, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Срок трудового соглашения между Кордобой и «быками» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 14 миллионов евро.