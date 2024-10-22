Газизов: «Для «Динамо» не будет проблемой принять Мостового»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможной стажировке Александра Мостового в клубе.
«Для нас не будет проблемой принять Мостового на стажировку. Гаджи Муслимович всегда с теплотой относится к Александру. Мы всегда будем рады видеть Александра», - передает слова руководителя «РБ Спорт».
Ранее было объявлено, что московский «Спартак» отказал в стажировке Мостовому.
После 12 туров Российской премьер-лиги махачкалинский коллектив набрал 11 баллов и находится на 12-й позиции в турнирной таблице. В следующей игре «Динамо» встретится с «Акроном».
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