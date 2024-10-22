Ещенко готов пригласить Мостового на стажировку

Тренер краснодарской «Кубани» Андрей Ещенко заявил, что готов пригласить на стажировку ветерана московского «Спартака» и сборной России Александра Мостового.
«Я не в курсе, кто и почему отказал Мостовому в стажировке. Думаю, не будет проблемой принять его на стажировку в «Кубань». Вопрос, захочет ли он сам этого?» - передает слова представителя клуба «РБ Спорт».
Ранее было объявлено, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке.
Московский коллектив в нынешнем розыгрыше чемпионата России провел 12 поединков. Подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице. В последнем матче «красно-белые» проиграли на домашнем поле «Краснодару» со счетом 0:3.
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