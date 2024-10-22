Орещук негативно отреагировал на решение «Спартака» по Мостовому

Экс-спортдир московского «Динамо» Роман Орещук дал комментарий по поводу сорвавшейся стажировки Александра Мостового в столичном «Спартаке».
«То, что сделал «Спартак», ни в какие ворота не лезет. У нас что теперь получается, покритиковать нельзя? Тем более легенде московского «Спартака»? Это не красит клуб», - передает слова Орещука «РБ Спорт».
Ранее было объявлено, что «Спартак» решил отказать Мостовому в стажировке.
В последнем матче чемпионата России «красно-белые» на домашнем стадионе принимали «Краснодар». Подопечные Деяна Станковича потерпели разгромное поражение на «Лукойл Арене» со счетом 0:3. После этого фиаско «народная команда» с 19 баллами находится на шестой позиции в турнирной таблице.
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