Андреев: «Оренбург» неплохо играет, но очков не набирает»

Экс-спортдир «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об игре своей бывшей команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мы всегда играем неплохо, только очков не набираем. Поэтому сейчас очко взяли - уже хорошо. Может быть, оно будет самое важное», - передает слова функционера «РБ Спорт».

Напомним, что в поединке 12-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» на домашнем поле принимал самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

После этого матча оренбургская команда набрала восемь баллов и располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.