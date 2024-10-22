​Гладилин: «Спартак» проиграл «Краснодару» за 45 минут»

Для бывшего тренера российской сборной двенадцатый тур российского чемпионата стал неприятным сюрпризом - он не ожидал, что московский «Спартак» проиграет «Краснодару» с крупным счётом. Напомним, что москвичи пропустили три мяча от клуба, который сейчас лидирует в турнирной таблице российского чемпионата.

- Я не предполагал такого исхода и думал, что будет равная и бескомпромиссная игра, где «Спартаку» удастся добыть положительный результат. «Спартак» проиграл вчистую матч за 45 минут — «Краснодар» был сильнее за счет исполнительского мастерства, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

В следующем туре «Спартак» сыграет в Нижнем Новгороде с «Пари НН».