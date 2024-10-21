Масалитин назвал причину преображения «Краснодара» на старте сезона

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин дал оценку игре «Краснодара» в летне-осенней части текущего сезона. Ветеран признал, что в первых турах команда выглядела не лучшим образом, а победная серия также имеет свое объяснение.

- В строй вернулись лидеры. Сперцян и, особенно, Кордоба набрали хорошую форму. И сразу пошел результат, команда преобразилась, - заявил экс-футболист в интервью Betonmobile.

Напомним, что никто не может отобрать очки у «быков» на протяжении девяти матчей подряд. Такие результаты позволяют команде Мурада Мусаева лидировать в турнирной таблице с 30 очками в активе.