Пономарёв: «Вся Скандинавия играет по системе «весна-осень», а мы, северная страна, не можем к ней вернуться»

Ветеран Владимир Пономарёв считает, что пришло время российскому футболу перейти на систему «весна-осень».

- Вся Скандинавия играет по этой системе, а мы, северная страна, не можем к ней вернуться. Сейчас в декабре снова огромная пауза, - заявил Пономарёв RusFootball.

Экс-футболист также прошелся по экс-руководителю РФС Сергею Фурсенко за переход на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12. Также функционеру припомнились слова о том, что национальная команда сможет выиграть чемпионат мира 2018 года, а его «брату» Андрею Фурсенко введение системы ЕГЭ.