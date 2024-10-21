Адвокат направил Дугласа Сантоса в военкомат

В понедельник стало известно о том, что капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство и вскоре лишится статуса легионера. Но натурализация футболиста также накладывает на него некие обязательства.

«В течение двух недель нужно будет встать на учет согласно десятой статье», - заявил «ВсеПроСпорт» адвокат Сергей Жорин.

В противном случае Сантос может быть как оштрафован, так и вовсе лишен вновь приобретенного гражданства. При этом не учитывается возможная служба в армии другой страны.

В этом сезоне 30-летний игрок провел 17 официальный матчей за «Зенит», в которых отметился четырьмя результативными передачами.