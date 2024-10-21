Агент Роналдо считает невозможной натурализацию игрока

В понедельник, 21 октября, капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство и вскоре может лишиться статуса легионера. По его пути не сможет последовать лидер атак «Ростова» Роналдо Сезар. Так считает представитель его интересов Хулио Сезар Гранха.

- Это невозможно, потому что Роналдо также является гражданином Болгарии, где он выступал за софийский «Левски», - отметил агент форварда для «ВсеПроСпорт».

23-летний бразилец играет в «Ростове» с начала года. В текущем сезоне в его активе шесть голов и две результативные передачи в 14 официальных матчах. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 5 млн евро.