Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха против вызова Дугласа Сантоса в сборную России

21 Октября 2024 • 22:49 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
27.10 19:30

Тренер Дмитрий Хомуха прокомментировал натурализацию капитана «Зенита» Дугласа Сантоса.

- Если он будет выступать за сборную в условиях, когда мы отстранены, это я не поддерживаю, - заявил Хомуха «ВсеПроСпорт».

Экс-наставник юношеских и молодежных сборных России уверен, что в таком случае бразилец встанет на пути у подающих надежды игроков, которые смогут помочь национальной команде после ее возвращения в международные турниры.

Также Хомуха выразил опасения, что подобная натурализация с целью лимита на легионеров может приобрести массовый характер.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Хомуха Дуглас Сантос ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Октября
22:49
Хомуха против вызова Дугласа Сантоса в сборную России
18:06
Шавло: «У Карпина нет необходимости вызывать Дугласа Сантоса в сборную России»
17:55
Агент Дугласа Сантоса: «Получение гражданства — это естественный процесс его этапа жизни»
17:42
Тарханов отреагировал на российское гражданство защитника «Зенита» Дугласа Сантоса
16:14
В «Зените» рассказали, будет ли Сантос считаться легионером после получения российского гражданства 1
16:02
Корнеев подержал выдачу российского гражданства Дугласу Сантосу
20 Октября
16:14
Мостовой: Дуглас Сантос? У нас уже был Марио Фернандес
19 Октября
23:37
Чепчугов — о словах Глушенкова: «Свою бочку пива успеете выпить»
18:31
Самошников заработал дисквалификацию на матч с «Зенитом»
18 Октября
23:53
Вендел избежал серьёзной травмы
21:15
В «Зените» высказались о состоянии Глушенкова
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду «Спартак» принял решение по Зиньковскому Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро Из-за них «Спартак» проиграл без шансов: три худших игрока матча против «Краснодара» Юран высказался о работе Станковича в «Спартаке» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками» Титов высказался о крупном поражении «Спартака»
«Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Октября
23:23 · Россия. Премьер-лига
Масалитин назвал причину преображения «Краснодара» на старте сезона
23:15 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Вся Скандинавия играет по системе «весна-осень», а мы, северная страна, не можем к ней вернуться»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Адвокат направил Дугласа Сантоса в военкомат
22:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Роналдо считает невозможной натурализацию игрока
22:49 · Россия. Премьер-лига
Хомуха против вызова Дугласа Сантоса в сборную России
22:42 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой объяснил отказ «Спартака»: «Им больно за свой авторитет»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Сам не понял, как получил травму на тренировке»
20:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
В матче с «Чайкой» «Арсенал» сыграл в пятый раз подряд вничью
20:32 · Кубок России
Барко, Угальде и ещё 3 игрока «Спартака» не поехали в Махачкалу
20:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В Ла Лиге мне ни один клуб не откажет»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «О золоте «Спартака» не стоит говорить»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Сантос получил предложение по гражданству России
20:12 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали о форме Джикии
20:09 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Краснодар» удивляет каждый год, но первое место не занимает»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо ответил, нужен ли Дуглас Сантос сборной России 2
20:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Родине» высказались о возможном подписании Промеса
19:55 · Россия. Премьер-лига
Сантос не потеряет статус легионера в РПЛ сразу же
19:45 · Россия. Премьер-лига
Погребняк объяснил, для чего Дзюба пришёл в «Акрон»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Игнатов оценил игру Кордобы
19:26 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Са: Все надеются, что Кордоба останется в команде
19:16 · Россия. Премьер-лига
Масалитин объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
19:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» лидирует после разгрома главного аутсайдера
18:49 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Дайте другого тренера «Спартаку» 2
18:44 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Абену вообще нельзя допускать к футболу близко»
18:42 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий сравнил Батракова с Дзагоевым
Все новости