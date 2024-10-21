Хомуха против вызова Дугласа Сантоса в сборную России

Тренер Дмитрий Хомуха прокомментировал натурализацию капитана «Зенита» Дугласа Сантоса.

- Если он будет выступать за сборную в условиях, когда мы отстранены, это я не поддерживаю, - заявил Хомуха «ВсеПроСпорт».

Экс-наставник юношеских и молодежных сборных России уверен, что в таком случае бразилец встанет на пути у подающих надежды игроков, которые смогут помочь национальной команде после ее возвращения в международные турниры.

Также Хомуха выразил опасения, что подобная натурализация с целью лимита на легионеров может приобрести массовый характер.