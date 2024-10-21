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Александр Мостовой объяснил отказ «Спартака»: «Им больно за свой авторитет»

21 Октября 2024 • 22:42 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
27.10 14:15

Экс-футболист Александр Мостовой постоянно говорит о готовности работать главным тренером, но при этом не готов размениваться на клубы-ноунеймы. Казалось, первым шагом к новой профессии должна была стать стажировка в «Спартаке», но в итоге «красно-белые» сорвали договоренность.

- В руководстве «Спартака» много нефутбольных людей, им больно за свой авторитет, тем более, сейчас футбольная ситуация не очень хорошая, - так объяснил решение «Спартака» Мостовой в интервью «ВсеПроСпорт».

Напомним, что в понедельник в «Пари НН» заявили о готовности принять на стажировку Александра Мостового, но сам экс-игрок отметил, что предпочтет не покидать столицу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой

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