Александр Мостовой объяснил отказ «Спартака»: «Им больно за свой авторитет»

Экс-футболист Александр Мостовой постоянно говорит о готовности работать главным тренером, но при этом не готов размениваться на клубы-ноунеймы. Казалось, первым шагом к новой профессии должна была стать стажировка в «Спартаке», но в итоге «красно-белые» сорвали договоренность.

- В руководстве «Спартака» много нефутбольных людей, им больно за свой авторитет, тем более, сейчас футбольная ситуация не очень хорошая, - так объяснил решение «Спартака» Мостовой в интервью «ВсеПроСпорт».

Напомним, что в понедельник в «Пари НН» заявили о готовности принять на стажировку Александра Мостового, но сам экс-игрок отметил, что предпочтет не покидать столицу.