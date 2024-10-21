Игнатов: «Сам не понял, как получил травму на тренировке»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился комментарием о своей травме.

Напомним, из-за повреждения 24-летний хавбек пропустил несколько игр, однако вернулся на поле в минувшем матче с «Краснодаром» (0:3).

«Была небольшая травма приводящей мышцы. Но сейчас все залечил, все хорошо. Травму получил на тренировку, сам не понял, как», — цитирует Игнатова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Игнатов появился на поле в семи встречах с учетом всех турниров, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Ближайший матч «Спартак» проведет 22 октября против махачкалинского «Динамо». Начало кубковой игры запланировано на 18:30 по столичному времени.