Мостовой: «В Ла Лиге мне ни один клуб не откажет»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой, который планирует начать тренерскую карьеру, дал новый комментарий по поводу стажировки. По словам Мостового, в Испании ему не отказал бы любой из клубов.

Как известно, в стажировке Мостовому отказал «Спартак». Поговаривают, что причиной стали слова экс-игрока в одном из интервью.

«Если я сейчас приеду в Испанию и скажу, что мне нужна стажировка – ни один клуб не откажет. Плохо, когда отказывают и что-то придумывают. «Алавесу» спасибо за предложение! Рассмотрим», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее о готовности принять Мостового на стажировку говорил спортивный директор «Алавеса».