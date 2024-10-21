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Мостовой: «В Ла Лиге мне ни один клуб не откажет»

21 Октября 2024 • 20:27 Комментировать

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой, который планирует начать тренерскую карьеру, дал новый комментарий по поводу стажировки. По словам Мостового, в Испании ему не отказал бы любой из клубов.

Как известно, в стажировке Мостовому отказал «Спартак». Поговаривают, что причиной стали слова экс-игрока в одном из интервью.  

«Если я сейчас приеду в Испанию и скажу, что мне нужна стажировка – ни один клуб не откажет. Плохо, когда отказывают и что-то придумывают. «Алавесу» спасибо за предложение! Рассмотрим», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее о готовности принять Мостового на стажировку говорил спортивный директор «Алавеса».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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