Семшов: «О золоте «Спартака» не стоит говорить»

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением относительно перспектив столичного «Спартака» в РПЛ после крупного поражения от «Краснодара» со счетом 0:3.

«Спартак» на шестом месте. О золотых медалях не стоит уже говорить, дай бог, чтобы команда смогла побороться за тройку. Игры - тоже никакой», - передает слова эксперта «Советский спорт».

По итогам 12 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 19 очков. Подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице. «Народная команда» отстает от идущего первым «Краснодара» на 11 баллов.