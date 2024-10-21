Стало известно, когда Сантос получил предложение по гражданству России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил гражданство России. Соответствующий указ издал президент России Владимир Путин. При этом Сантос не сразу потеряет статус легионера в российском футболе – процесс смены спортивного гражданства займёт какое-то время.

В то же время «Чемпионат» рассказывает о том, что «Зенит» предложил Сантосу паспорт России ещё летом. Тогда исполнилось пять лет с момента трансфера Дугласа в питерский клуб, что открыло для футболиста юридические перспективы.

Напомним, что трансфер Дугласа Сантоса в «Зенит» состоялся перед сезоном 2019/2020. Ранее защитник выступал за «Гамбург».