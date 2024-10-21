В «Химках» рассказали о форме Джикии

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев поделился комментарием о текущей форме защитника команды Георгия Джикии.

— Джикия набирает форму, каждая тренировка, каждая игра приближает его к оптимальным кондициям, — приводит слова Оленева «Матч ТВ».

Напомним, 30-летний Джикия присоединился к «Химкам» в самом конце трансферного окна. В составе новой команды он принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

После 12 туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 11 очков. В ближайшем туре команда Франка Артиги примет «Динамо».